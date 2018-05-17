حقق الاسباني رافايل نادال المصنف اول فوزا ساحقا على البوسني دامير دزومهور، بينما ودع النمسوي دومينيك تييم السادس باكرا بسقوطه عند الحاجز الاول لدورة روما الدولية لكرة المضرب، خامس دورات الماسترز للالف نقطة.

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وفي الدور الثاني تغلب نادال على دزومهور 6-1 و6-صفر، وخسر تييم أمام الايطالي فابيو فونييني 6-4 و1-6 و3-6.



واعفي المصنفون الثمانية الاوائل من خوض الدور الاول.



ويلعب الاسباني الباحث عن لقبه الثامن في روما والأول منذ 2003، في ثمن النهائي مع الكندي دينيس شابوفالوف الفائز على الهولندي روبن هازه بصعوبة 7-6 (7-3) و6-7 (5-7) و6-3.



وكان نادال فقد الاسبوع الماضي لقبه في دورة مدريد بخسارته في ربع النهائي امام تييم، في أول خسارة له على الملاعب الترابية منذ نحو عام، ما كلفه التنازل عن صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لصالح السويسري روجيه فيدرر الغائب عن موسم الدورات الترابية.



وتوج الاسباني بطلا لدورتي مونتي كارلو وبرشلونة هذا العام للمرة الحادية عشرة في مسيرته قبل سقوطه في مدريد، وهو يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام، المقررة من 27 ايار حتى 10 حزيران.



من جهته، بلغ تييم نهائي دورة مدريد قبل ان يخسر أمام الالماني الكسندر زفيريف، علما انه خسر نهائي الدورة نفسها العام الماضي أمام نادال.



وتغلب الالماني الكسندر زفيريف الثاني على الايطالي ماتيو بيريتيني 7-5 و6-2 في طريقه الى ثمن النهائي.



وتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف في المركز الحادي عشر الى ثمن النهائي ايضا بفوزه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4 و6-2، في حين تغلب الياباني كي نيشيكوري على البلغاري غريغور ديميتروف الثالث 6-7 (4-7) و7-5 و6-4.



كما بلغ الدور ذاته الكرواتي مارين سيليتش الرابع بفوزه على الاميركي راين هاريسون 6-7 (3-7) و6-1 و7-6 (7-1)، والارجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7-5 و6-3.



وفي الدور الثاني ايضا، خسر الاميركي جون ايسنر الثامن أمام الاسباني ألبرت راموس 7-6 (5-7) و6-7 (2-7) و6-7 (5-7)، والجنوب افريقي كيفن اندرسون السابع امام السلوفيني الياز بيديني 4-6 ثم بالانسحاب.