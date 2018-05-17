سقط قتلى وجرحى، يوم الخميس، جراء انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مدينة ادلب وريف حلب الغربي.

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وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة انفجرت في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي زرعت في إحدى نقاط شرطة المرور على الطريق العام أدت إلى سقوط جرحى من المدنيين .

ووقع تفجير ممائل في 12 ايار الجاري بواسطة عبوة ناسفة في بلدة أورم الكبرى ، استهدفت مسؤول عسكري تابع لفصيل معارض .

وفي سياق متصل، أشارت مصادر معارضة الى انفجار عبوة ناسفة في سيارة قرب ساحة الساعة وسط مدينة إدلب، مما اسفر عن سقوط ضحايا.

من جهتها، اعلنت مصادر مؤيدة عن قتل أحد مسلحي "فيلق الشام" واصابة 3 اخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم قرب دوار الساعة في مدينة ادلب.

وتشهد محافظة ادلب من فترة لأخرى عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وكان اخر تفجير وقع في ادلب، يوم الاحد الماضي،حيث استهدف أطراف بلدة معرة مصرين ، مما اسفر عن سقوط ضحايا.

و تشهد المحافظة سلسلة محاولات وعمليات اغتيال على نطاق واسع ، طالت مدنيين ومقاتلين من فصائل إسلامية و معارضة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.