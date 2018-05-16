أطلقت "سناب شات" أول مجموعة إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 6 ثوان على تطبيقها.

وقال موقع AdAge، ان إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 6 ثوانٍ ظهرت لدى المستخدمين على التطبيق، وشملت المجموعة الإعلانية إعلانات لفيلم ديدبول الجزء الثاني، هاتف سامسونج جالاكسي S9، مشروبات سنابل، وغيرها من الإعلانات.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن اختبار "سناب شات" لإعلانات غير قابلة للتخطي على تطبيقها.

وتحدث الموقع على أن الإعلانات الجديدة شبيهة إلى حدٍ ما مع الإعلانات التي تظهر خلال العروض التلفزيونية، حيث تُعرض في وسط البرنامج أو المسلسل مثلاً ثم تختفي، أي أن الإعلان سيظهر في منتصف القصة ثم ينتهي لتُستكمل القصة مجدداً.

وتهدف "سناب شات" لتحويل تطبيقها لمكان مهم وأساسي لإعلانات الشركات الكبرى، حيث تسعى من ذلك لزيادة إيراداتها بشكل أكبر من السابق.

سيريانيوز