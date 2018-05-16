حذرت شركة "سيمانتيك" الأمنية من عودة سبعة تطبيقات للظهور مرة أخرى على متجر "غوغل بلاي" رغم وإزالتهم تماما في وقت سابق من قبل "غوغل".

وقالت "سيمانتيك" في تقرير، لقد واجهنا عدة تطبيقات في الماضي، والتي نجحت في الوصول إلى المتجر، وأحدث هذه الاكتشافات هي مجموعة من التطبيقات التي تمكنت من الظهور مرة أخرى على متجر "بلاي" حتى بعد تنبيهنا لـ"غوغل" وإزالتها للتطبيقات الأصلية، لكن تم نشر نفس الرمز على غوغل بلاي مع اسم مختلف قليلا تحت ناشر جديد، "البرامج الضارة التي تحمل اسم Android.Reputation1 مخفية في سبعة تطبيقات على الأقل للوحة المفاتيح والآلة الحاسبة ومسجلات المكالمات وقفل التطبيقات".

وأكد تقرير من "سيمانتيك" أنه بمجرد تثبيت هذه التطبيقات، فإنها تتخذ تدابير مختلفة للبقاء على الجهاز وتختفى وتمسح أي أثر لها، كما تستفيد هذه التطبيقات من جهاز المستخدم، بما في ذلك الانتظار قبل إجراء عملية الخداع وطلب امتيازات المسئول وتغيير رمز المشغل الخاص به وأيقونة "التطبيقات قيد التشغيل" في إعدادات النظام لتحقيق الربح.

وتدفع هذه التطبيقات أيضًا الإعلانات إلى هواتف المستخدمين عبر خدمات Google Mobile، والتي ترسل المستخدمين إلى أنواع صفحات احتيالية.

سيريانيوز