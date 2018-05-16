أعلنت شركة "غوغل" عن اطلاق خدمة التخزين السحابي الجديدة Google One ، دون أن تقول رسمياً انها بديلة عن "غوغل درايف".

وبحسب إعلان الشركة، فان الخدمة الجديدة ستمنح المستخدمين 15GB كمساحة مجانية، ولكن هناك اشتراكات مدفوعة شهرياً تبدأ من 100GB وصولاً للسعة الأعلى 30 تيرابايت وهناك ايضاً اشتراك 200GB بسعر 2.99 دولار يبدو كعرض ترويجي في البداية فقط .

بقية الاسعار:

15GB = مجاناً

 100GB = $1.99 شهرياً

 2TB = $9.99 شهرياً

 10TB = $99.99 شهرياً

 20TB = $199.99 شهرياً

 30TB = $299.99 شهرياً

ووعدت "غوغل" ان تكون الخدمة الجديدة المكان المناسب للصور عالية الدقة والفيديوهات بجودة 4K ، اضافة الى ان الخدمة الجديدة "ذكية وسريعة وبسيطة للاستخدام كما انها تدعم المشاركة العائلية مع 5 أشخاص كحد أقصى" بحسب الشركة.

ومن المنتظر أن ينتقل مستخدمي "غوغل درايف" الحاليين بشكل تدريجي للخدمة الجديدة في الاشهر القادمة.

سيريانيوز