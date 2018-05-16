أعلن الجيش التركي، يوم الأربعاء، عن إنشاء نقطة مراقبة جديدة في منطقة خفض التصعيد في محافظة ادلب.

وذكرت وسائل اعلام تركية ان بيان نشر على الحساب الرسمي لرئاسة الأركان التركية، أفاد بأنه " تم إنشاء نقطة المراقبة الـ12 في منطقة إدلب".

وجاء ذلك عقب يوم على تأكيد رئيس الوفد التركي الى مفاوضات استانا، خلال لقائه بوفد المعارضة السورية، أهمية استكمال انتشار نقاط المراقبة التركية في إدلب وما حولها لتأمينها.

و ارسلت تركيا مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب، في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي، وطالبت بخروجهم "دون شروط"، واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع لها في استانا في ايلول الماضي الى اتفاق يقضي الى انشاء 4 مناطق لخفض التوتر بسوريا وهي شمال مدينة حمص، الغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن — في محافظة درعا، وفي محافظة إدلب.