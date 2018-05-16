كشف رئيس وفد المعارضة المسلحة إلى استانا أحمد طعمة، يوم الأربعاء، إنه كان يعتبر حمل السلاح من قبل المعارضة السورية "خطأ".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن طعمة قوله إنه "بالرغم من الظروف التي دفعت المعارضة السورية إلى حمل السلاح، لكني أرى أن ذلك كان خطأ".

وأضاف طعمة أن "الكثير من القيادات العسكرية السورية المعارضة تجنح إلى الحل السياسي والتفاهم مع المجتمع الدولي"، مؤكدا أن "غالبية الفصائل المسلحة تنأى بنفسها عن الجماعات المتشددة بما فيها جبهة النصرة."

ولفت طعمة إلى أن المعارضة المسلحة توصلت إلى قناعة بأن "روسيا تبحث عن حل سياسي للأزمة السورية، وذلك بعد لقاء المعارضة مع الجانب الروسي".

وشارك وفد المعارضة المسلحة برئاسة طعمة في محادثات استانا 9، التي اتفقت الدول الضامنة في ختامها على دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية عبر تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأعرب طعمة عن أمله في أن "تتحول مدينة إدلب من منطقة لتخفيف التوتر، إلى منطقة وقف إطلاق النار"، محذرا من أن أي اجتياح للمدينة سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وكان المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا حذر من التصعيد في مناطق مثل ادلب ودرعا بسوريا، معتبراً ذلك يشكل خطراً على المدنيين وعلى المجتمع الدولي ككل.

وأعلنت تركيا يوم الأربعاء، عن انشاء نقطة مراقبة جديدة في ادلب، التي تعد منطقة لتخفيف التوتر بموجب اتفاق بين الدول الضامنة منذ أيلول 2017، على تشكيل 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.

سيريانيوز