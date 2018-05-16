اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، يوم الأربعاء، ان الأزمة في سوريا لايمكن تسويتها بدون روسيا وتركيا وإيران والسعودية والأردن وأوروبا.

ونقلت وسائل إعلام عن ميركل قولها، خلال خطابها في بوندستاغ، ان “الحرب الأهلية في سوريا، ومكافحة الإرهاب ، أضحى النزاع ضخما لا يمكن حله دون روسيا، تركيا، ايران، السعودية، الأردن وأوروبا”.

وتعد روسيا وتركيا وإيران من الدول الضامنة، بعد التوصل إلى إنشاء مناطق" خفض التصعيد" في سوريا، من خلال مفاوضات جرت في أستانا .

كما يقوم الأردن بدور في الأزمة بسوريا، ، حيث تقع على أراضيه غرفة التنسيق الأميركية للمراقبة على الهدنة بالاشتراك مع مركز حميميم الروسي .

وتتعثر الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بين النظام السوري والمعارضة ، بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع.