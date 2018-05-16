تجدد سقوط قذائف الهاون، يوم الاربعاء، على عدة مناطق بدمشق، وسط توارد أنباء عن سقوط جرحى.

وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قذيفة صاروخية سقطت في منطقة الجبة بمحيط ساحة الميسات ، وسط انباء عن اصابات

وأضافت المصادر ان قذائف سقطت في محيط مشفى الفيحاء في حي الزاهرة القديمة وفي حي قبر عاتكة جانب الفرن الآلي.

واشارت المصادر الى احتراق منزل اثر سقوط قذيفة صاروخية عليه مقابل مشفى الفيحاء في حي الميدان .

وتحدثت مصادر اخرى عن وقوع جرحى جراء سقوط قذائف صاروخية على مناطق الميدان والزاهرة والميسات وقبر عاتكة.

وجاء ذلك عقب سقوط ضحايا صباح الاربعاء ، جراء اعتداء سقوط قذيفة صاروخية على منطقة المرجة بمحيط جسر فكتوريا في مدينة دمشق.

وكانت العاصمة شهدت هدوء بعد عودة مناطق الغوطة الشرقية لسيطرة الجيش النظامي، إلا أنه ومع بدء معركة جنوب دمشق ضد "داعش" تعرضت عدة مناطق بدمشق للاستهداف بالقذائف والرصاص المتفجر القادمة من مخيم اليرموك والحجر الأسود.