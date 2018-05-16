واصل الجيش النظامي ، يوم الأربعاء، شن عمليات قصف على عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في مناطق جنوب دمشق، في ظل معارك، وسط توارد أنباء عن سيطرة النظامي على أكثر من ثلثي الحجر الأسود.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) أن "وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد المسلحين في الأطراف الشمالية لحي الحجر الأسود، وسط دارت اشتباكات عنيفة" .

ولفتت الوكالة إلى أن "وحدات الجيش ثبتت نقاطا جديدة في الأبنية التي سيطرت عليها خلال الساعات القليلة الماضية في شارع دير ياسين بالأطراف الشمالية الغربية للحي بهدف جعلها منطلقا جديدا لتوسيع عملياتها باتجاه أوكار المسلحين وتطهير المزيد من الأبنية على هذا المحور".

من جهتها، تحدثت قناة (الاخبارية) السورية ان الجيش النظامي سيطر على أكثر من ثلثي الحجر الاسود جنوب دمشق.

بدورها، أفادت مصادر مؤيد، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أن قصفا شنه النظامي على مواقع "داعش" في مخيم اليرموك والحجر الأسود

واشارت الى حدوث اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش النظامي و "داعش" على محور الطربوش بحي التضامن .

من جانبها، اعلنت قناة (المنار) عبر موقعها الالكتروني، ان الجيش النظامي واصل عملياته في عمق الحجر الأسود .

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في اطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وكان الجيش النظامي سيطر، منذ أكثر من أسبوع، بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود ـ بعدما فصل الحجر عن مخيم اليرموك.

وسبق ان اعلن مصدر عسكري ، الشهر الجاري، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.