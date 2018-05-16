فرضت الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات على قيادات من "حزب الله" اللبناني بينهم الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، ان "واشنطن فرضت عقوبات جديدة على قيادة جماعة "حزب الله "، حيث استهدفت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم".

واشار البيان الى ان "العقوبات شملت أيضا أربعة أفراد آخرين" .

وكانت الادارة الامريكية فرضت في شباط الماضي،, عقوبات على ستة أفراد وسبع شركات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني, في محاولة لصد النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها.

وصنفت الولايات المتحدة "حزب الله" تنظيما إرهابيا أجنبيا عام 1997، وعرضت واشنطن مؤخراً مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي جماعة الحزب.

وفي سياق متصل، انضمت دول خليجية إلى وزارة الخزانة الأميركية في فرض عقوبات على قياديين في "حزب الله".

وأفادت وكالة (واس) السعودية ان المملكة وأعضاء آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي "أدرجوا عشرة من قادة جماعة الحزب بينهم الأمين العام للجماعة حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم على قوائم الإرهاب ".

وأضافت الوكالة أن الدول الخليجية "استهدفت أيضا أربعا من لجان الجماعة وأمرت بتجميد أصول وأرصدة الأفراد".

وتشهد العلاقة بين السعودية و"حزب الله" توتراً دائماً، بسبب خلافاتهما حول العديد من الملفات أبرزها سوريا واليمن، كما تصاعدت الحرب الكلامية بينهما على خلفية اعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض.

ويعتبر "حزب الله، المدعوم من ايران، من أبرز الداعمين للجيش النظامي في معاركه ضد الفصائل المعارضة له.