شنت نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كوري، يوم الاربعاء، هجومًا علي إيران، وروسيا، و"حزب الله” اللبناني، واتهمتهم بـ”الوقوف وراء استمرار الأزمة في سوريا”.

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ونقلت وسائل اعلام عن كوري قولها، خلال جلسة لمجلس الامن، إن "إيران لن تسعى لحل للأزمة في سوريا بل تؤجج الصراع، ونطالب طهران بإيقاف أنشطتها في سوريا".

ويأتي ذلك وسط دعوات دولية وأطياف من المعارضة السورية بضرورة انسحاب المقاتلين الإيرانيين من الاراضي السورية، محملين طهران مسؤولية تأزم الوضع في سوريا وعرقلة الحل السياسي .

وتلعب ايران دورا سياسيا وعسكريا مهما في الأزمة السورية, فهي احد الدول الضامنة في محادثات استانا التي تضم أيضا روسيا وتركيا, كما تدعم النظام بشكل كبير عسكريا.