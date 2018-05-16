أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، يوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين في تصدّ لانتحاري قرب مجلس عزاء في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال بيان أصدره المركز ونشرته وسائل إعلامية أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من التصدي لانتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً بالقرب من أحد مجالس العزاء داخل منطقة الطارمية حصيوة شمالي بغداد ".

وأشار البيان إلى أن "التصدي للانتحاري أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين ".

وشهدت عدة مناطق بالعراق لاسيما العاصمة بغداد, أعمال عنف وتفجيرات , لكن خفت وتيرتها في الفترة الأخيرة, مع تمكن القوات العراقية من بسط سيطرتها على المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش"، وخاصة المناطق المحيطة ببغداد.