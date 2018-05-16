حددت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، ساعات دوام العاملين بالوزارات والادارات والجهات العامة خلال شهر رمضان بست ساعات.

وقالت الرئاسة في بلاغ أنه "يحدد الدوام في الوزارات والادارات والجهات العامة خلال شهر رمضان، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصراً ".

ولفتت الرئاسة إلى أنه "بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها او ظروفها استمرار العمل فيها، فتحدد ساعات ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه، وكذلك تنظيم الورديات، وفق أنظمتها الخاصة وحسب مقتضيات المصلحة العامة".

ويكتسب شهر رمضان خصوصية لدى الدول الإسلامية, إذ أنه يعد شهر الصوم والعبادة والتقرب من الله،إلا أن ممارسات العديد من الناس خلال هذا الشهر بدأت تلقى انتقادات بسبب ما يسمى "الانحراف" عن القيم الحقيقية لهذا الشهر خاصة فيما يتعلق بمظاهر البذخ .

وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معرواي، أعلن أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الخميس الموافق لـ17 ايار الجاري.

سيريانيوز