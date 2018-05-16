أعربت روسيا، يوم الأربعاء، عن "قلقها" من إمكانية ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مجدداً في المناطق السورية، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وسائل إعلام عن النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي قوله، خلال جلسة لمجلس الامن، ان موسكو "تخشى من عودة "داعش" إلى المناطق السورية شرقي الفرات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، والتي ستضطر القوات الأمريكية للانسحاب منها عاجلا أم آجلا".

وأشار المندوب الروسي إلى أن المناطق الخاضعة للسيطرة الأمريكية في سوريا تحولت لـ"مناطق رمادية" حيث يشعر الإرهابيون أنفسهم بأمان.

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بان روسيا ترى مخاطر إحياء "خلافة داعش" في مناطق ما خلف الفرات في سوريا بالتواطؤ مع الولايات المتحدة.

وسبق ان اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بـ"داعش" هناك، دون تحديد جدول زمني للانسحاب، في تصريحات أثارت جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش ".