كشفت وزارة الكهرباء أن الواقع الكهربائي خلال فصل الصيف سيكون مريحاً، مشيرة إلى أن تزويد لبنان بالكهرباء لن يؤثر على المواطن السوري.

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وأشارت مصادر في الوزارة، في تصريحات لصحيفة (الثورة) المحلية، الى ان "فصل الصيف سيكون مريحاً كما كان عليه الحال في فصل الشتاء".

وتحسن الواقع الكهربائي في سوريا بشكل ملحوظ، بعدما وصلت ساعات التقنين الى ذروتها ، وهذا التحسن ارجعته وزارة الكهرباء الى استعادة السيطرة على حقول الغاز بالمنطقة الوسطى, حيث ارتفعت واردات مادة الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 10 ملايين ونصف متر مكعب من الغاز يوميا، إضافة إلى نجاح الحكومة في توريد مادة الفيول ما انعكس إيجابا على الطاقة المولدة بالمحافظات.

وحول تزويد الكهرباء إلى لبنان، بينت المصادر ان عملية بيع الطاقة الكهربائية إلى لبنان في حال إنجازها والتوقيع عليها "لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على المواطن من قريب أو بعيد، فالمواطن كان ومازال وسبيقى أولاً".‏

وكان وزير الكهرباء زهير خربوطلي اعلن العام الماضي ان بلاده تصدر الكهرباء إلى لبنان من أجل تأمين موارد مالية>

وشكل موضوع تزويد لبنان بالكهرباء تخوفاَ لدى المواطنين من إمكانية تزويد ساعات التقنين الكهربائي في مناطقهم.

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب، بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.