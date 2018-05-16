أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، حول مسائل التسوية السورية ونتائج مفاوضات أستانا9.

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وأفاد الكرملين، في بيان، نشرته وكالة (سبونتيك) ان الرئيسين بحثا، في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا مع التركيز على "نتائج مباحثات أستانا الدولية حول سوريا".

كما بحث الرئيسان ، بحسب الكرملين، "موضوع التسوية السورية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج لقاء أستانا الدولي حول سوريا الذي انتهى يوم أمس".

وعقدت أستانا يومي الاثنين والثلاثاء اجتماعاً حول سوريا، بمشاركة وفود الدول الضامنة ووفدي النظام والمعارضة السورية،وتم التوصل في البيان الختامي لاتفاق على دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية عبر تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما تم الاتفاق على عقد الجولة الجديدة للقاء الدولي على المستوى العالي حول سوريا بسوتشي في تموز المقبل.

وتتعثر الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بين النظام السوري والمعارضة ، بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع.