أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، عن نشر سفن عسكرية مزودة بصواريخ كاليبر في حالة تأهب بالبحر المتوسط، لمواجهة التهديد "الإرهابي" في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن بوتين قوله في كلمة أمام القيادة العسكرية العليا، إن "السفن الحربية المسلحة بصواريخ كاليبر ستكون وحدها في حالة تأهب دائم، وليس الغواصات".

وأوضح بوتين أننشر السفن جاء نتيجة "التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائما في سوريا".

وسبق ان أطلقت روسيا صواريخ كاليبر من فرقاطات وغواصات متمركزة في البحر المتوسط على أهداف لمسلحين وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وعززت روسيا وجودها في المتوسط، منذ بدء عملياتها العسكرية في سوريا، لدعم الجيش النظامي.

سيريانيوز