اصيب شخصان بجروح، يوم الأربعاء، جراء سقوط قذيفة على منطقة المرجة وسط مدينة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأربعاء، أن شخصين اثنين من المدنيين أصيبا بجروح جراء سقوط قذيفة على منطقة المرجة وسط مدينة دمشق.

و كان شخص واحد لقي حتفه وأصيب آخرون، الجمعة الماضي، جراء سقوط قذائف صاروخية ورصاص متفجر في أحياء الزاهرة القديمة والزاهرة الجديدة و التضامن ودف الشوك في دمشق.

وكانت العاصمة شهدت هدوء بعد عودة مناطق الغوطة الشرقية لسيطرة الجيش النظامي، إلا أنه ومع بدء معركة جنوب دمشق ضد "داعش" تعرضت عدة مناطق بدمشق للاستهداف بالقذائف والرصاص المتفجر القادمة من مخيم اليرموك والحجر الأسود.

سيريانيوز