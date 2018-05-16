لقي شخصان مصرعهما بانفجار سيارة في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة قبيل منتصف ليل الثلاثاء- الاربعاء، فيما تتضارب الأنباء عن سبب انفجارها.

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وأفادت وكالة "هاوار" الكردية بأن الانفجار وقع في منطقة المعبر الحدودي مع تركيا شمال المدينة، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى مقتل شخصين في الحادث، هما سائق السيارة وشخص آخر كان برفقته، ولم يتم التعرف على هوية القتيلين بعد.

وأشارت مصادر محلية أخرى إلى أن السيارة المنكوبة كانت مفخخة، في حين رجحت جهات محلية أخرى أنها كانت محملة بالذخائر.

وحسب المصادر، فإن عناصر قوات الأسايش والاستخبارات الكردية سارعوا إلى منطقة الانفجار وفرضوا طوقا أمنيا حولها، وبدؤوا التحقيق في الحادث.

ولقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون، في شباط الماضي، بانفجار سيارة مفخخة في الحي الغربي لمدنية القامشلي.

وشهدت مدينة القامشلي في ايلول الماضي، مقتل واصابة عدة أشخاص جراء انفجار دراجة نارية تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتقع القامشلي في منطقة يسيطر عليها الأكراد، ويتبنى "داعش" معظم التفجيرات التي تستهدف المدينة.