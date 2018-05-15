هددت كوريا الشمالية بوم الثلاثاء، بإلغاء القمة المرتقبة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بسبب المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية.

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ونقلت وسائل اعلام عن الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية قولها : ان "التدريبات بين القوات الجوية الكورية الجنوبية والولايات المتحدة هي بروفة لغزو كوريا الشمالية واستفزاز لـ (العلاقات الدافئة) بين الكوريتين".

وكان كل من زعيما كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والجنوبية مون جيه اعلنا في بيانا مشتركا عن الوقف المتبادل لجميع الأعمال العدائية بين بلديهما وتغيير اتفاق وقف اطلاق النار الى اتفاقية سلام.

واضافت الوكالة ان "بيونغ يانغ الغت أيضا مباحثات رفيعة المستوى مع سيول بسبب المناورات العسكرية الاميركية الكورية الجنوبية (ماكس ثاندر)."

وكان سفير كوريا الشمالية اعلن في مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة هان تاي-سونغ في جنيف الثلاثاء ان بلاده ترغب بالمساهمة في الجهود الدولية لحظر التجارب النووية بشكل كامل.

كما سبق لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون الشهر الماضي أن بلاده ستوقف اختباراتها النووية وعمليات إطلاق الصواريخ العابرة للقارات التي اعتبرتها خطوة مهمة انحو نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وكان من المتوقع ان تعقد القمة المرتقبة بين بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 حزيران المقبل في سنغافورة .

وتأتي التحركات الدبلوماسية الأخيرة بعد سنوات من التوترات في شبه الجزيرة الكورية حيث استدعت برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية عقوبات مشددة من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية .

ويوجد 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية ضمن إرث الحرب الباردة بين الجنوب والولايات المتحدة والأمم المتحدة من ناحية والشمال المدعوم من الصين وروسيا من ناحية أخرى.