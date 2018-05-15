تم مساء يوم الثلاثاء 73 حافلة وعلى متنها دفعة جديدة من المسلحين وعائلاتهم من منطقتي الحولة وتلبيسة إلى إدلب في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإخلاء ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من الإرهاب.

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وأفادت سانا بأن الحافلات خرجت باتجاه نقطة التجميع النهائية على أطراف قرية المختارية وتم تسييرها إلى إدلب بعد خضوعها لإجراءات تفتيش صارمة لمنع الإرهابيين من تهريب ألغام أو عبوات ناسفة أو أسلحة غير مسموح بها أو إخراج أي شخص تحت الضغط والتهديد.

ولفتت سانا إلى أنه وخلال عملية تفتيش المجموعات الإرهابية الخارجة من الريف الشمالي لمدينة حمص تم ضبط أجهزة اتصال حديثة وانترنت فضائي وأسلحة وذخيرة, مشيرة إلى استمرار عملية تجهيز الحافلات وإدخالها إلى منطقتي تلبيسة والحولة بريف حمص الشمالي لإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى شمال سورية.

وتم الاثنين إخراج 122 حافلة تقل مئات المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي ونقلها إلى شمال سورية.

ودخلت وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي في وقت سابق اليوم إلى قرى القنطرة الشمالية والجنوبية والدمينة الشرقية والجومقلية وبريغيث وعيدون والدلاك والتلول الحمر والمزازة والجمالية وعز الدين وسليم والحمرات والقنيطرات والحميس وحميمة بريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي حيث رفعت العلم الوطني فوق المباني الحكومية.

وبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بريفي حمص وحماه، منذ نحو اسبوعين، حيث دخلت الشرطة العسكرية الروسية المنطقة، كما سلمت بعض الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الجيش والمسلحين برعاية روسية.

وكانت البلدات الواقعة في ريف حمص تقع تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".