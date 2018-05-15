أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، يوم الثلاثاء، أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في سوريا.

وقال القاضي المعراوي في بيان له "ثبت بالوجه الشرعي والعلمي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجرية هو يوم الخميس الواقع في السابع عشر من شهر أيار لعام 2018 ميلادية أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة وقد تحققت الآمال بالعزة والنصر”.

وكانت الجمعية الفلكية السورية، اعلنت يوم السبت، أنه وفقا للحسابات الفلكية التي تقوم بها فإن، يوم الخميس الموافق للسابع عشر من أيار الجاري هو أول أيام شهر رمضان للعام 1439 هجري.

وتحدد بدايات الأشهر القمرية من قبل الجهات المختصة والمحاكم الشرعية في سوريا، بينما تقوم الجمعية الفلكية السورية بتأمين المعلومات الفلكية والحسابات اللازمة لتحديد ظروف رؤية الهلال وإمكانية رؤيته حسب المكان والزمان، ويؤخذ رأيها للاستئناس فقط.

ويرجع اختلاف الدول العربية والإسلامية في تحديد بدايتي رمضان والعيد إلى الطريقة المعتمدة عند كل منها في تحديد بداية الشهر القمري, إذ أن هناك 3 طرق لتحديده وهي.. ولادة الهلال كما في ليبيا ورصده بالتلسكوب كما في السعودية، ورؤيته بالعين كما في سوريا.

يذكر أن القاضي الشرعي الأول والجهات الشرعية المختصة، هي التي تضطلع بإصدار القرار النهائي لتحديد أول أيام رمضان في سوريا.

سيريانيوز