أجرى وفد "الائتلاف الوطني" المعارض، برئاسة عبد الرحمن مصطفى، مباحثات مع وفداً أمريكياً، حول التطورات والسياسية والإنسانية في سوريا.

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وأشاد رئيس الائتلاف، بحسب مانقله موقع الائتلاف الالكتروني، بـ"الدور الأمريكي الهام في إيجاد توازن حقيقي فيما يتعلق بالعملية السياسية والوصول من خلالها إلى انتقال سياسي شامل ".

ودعا مصطفى واشنطن إلى "بذل المزيد من الجهود لتفعيل العملية السياسية في جنيف باعتبارها العملية السياسية التي تحظى بالشرعية الدولية عبر رعاية الأمم المتحدة لها".

كما طالب مصطفة الجانب الامريكي "بدعم السكان الذين تعرضوا للتهجير القسري من مناطق مختلفة في سوريا وآخرهم من ريف حمص الشمالي وريف حماة والغوطة الشرقية بريف دمشق".

وسبق ان دان "الائتلاف الوطني"، اتفاق ماأسماه بـ "التهجير القسري" و "التغييير الديمغرافي" الذي حصل بريفي حمص وحماه، واعتبره "قسري" و "غير شرعي".

وتوصل النظام مؤخرا لاتفاقات مع المعارضة المسلحة، برعاية روسية، تنص على اجلاء المسلحين الغير راغبين بالتسوية من مناطق الغوطة الشرقية وريفي حمص وحماه، باتجاه الشمال السوري.

وشدد مصطفى على "محاسبة مجرمي الحرب"، وعلى "وقف أعمال إيران وأنشطة ميليشياتها الإرهابية في المنطقة.

وكان رئيس "الائتلاف الوطني" حمل، يوم السبت، النظام السوري وإيران مسؤولية تدمير سوريا وتأزيم الوضع في هذا البلد، وذلك خلال لقائه وفد من وزارة الخارجية الصينية.

وتتعثر الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بين النظام السوري والمعارضة ، بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع.