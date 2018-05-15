أصدرت مؤسسة الطيران العربية السورية قراراً ينص على منح خصم لمرضى الكلى على خطها الجوي بين دمشق و القامشلي.

وأفادت صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر يوم الثلاثاء، أن السورية للطيران أصدرت التعميم خصيصاً لمرض الكلى الذين يضطرون للسفر من مطار القامشلي باتجاه دمشق للعلاج في مشافيها.

ونص التعميم على منح مريض غسيل الكلى ومرافقه "شخص واحد" حسماً لتذكرة الحجز بنسبة 50 % على رحلات المؤسسة بين مطاري القامشلي ودمشق والعكس.

وسبق أن اعلنت مؤسسة الطيران السورية، العام الماضي 2017 عن تخفيضات على حجوز النقل على متن الرحلات الجوية من وإلى مدينة القامشلي، ليشمل ذلك للطلاب الجامعيين والمرضى والعسكريين وذوي الإعاقة و ذوي الشهداء .

كما سبق لـ مؤسسة الطيران ان رفعت، في العام 2015 أسعار التذاكر لبعض النقاط خارج القطر بنسبة 4% عما كانت عليه سابقا، حيث عزت المؤسسة ذلك الإجراء لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة.

يذكر أن مؤسسة الطيران العربية السورية تأسست في عام 1946، حيث بدأت بتسيير رحلات بين دمشق وحلب ودير الزور ثم القامشلي، وانضمت في عام 1965 إلى الاتحاد العربي للنقل الجوي، وإلى المنظمة الدولية للطيران ( آياتا) في عام 1967.

سيريانيوز