"ملف المعتقلين والمختفين قسرياً أهم الملفات المجدولة على محاور المفاوضات"

وصل وفد المعارضة السورية المشارك في اجتماعات أستانا 9، فجر الثلاثاء، إلى العاصمة الكازاخية، للمشاركة المفاوضات، حيث عقد اجتماعاً مع الوفد التركي ، كاشفاً عن أهم الملفات المجدولة على محاور المحادثات.

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ونقلت وكالة (الاناضول) عن الوفد قوله، على قناته في موقع "تلغرام"، ان من أهم الملفات المجدولة على محاور المفاوضات ، "ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، بالاضافة لملف استكمال نشر نقاط المراقبة التركية في ادلب وتأمينها".

و لفتت إلى أن "وفد المعارضة والوفد التركي يستعرضان عمل لجنة المعتقلين التي تم تشكيلها عقب الجولة الماضية، وأبرز ما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة خلال الاشهر الماضية".

وبينت أن رئيس الوفد التركي أكد للمعارضة أهمية "استكمال انتشار نقاط المراقبة التركية في إدلب وما حولها لتأمينها، ووقف العدوان عليها، لتأمين احتياجات أكثر من 4 ملايين سوري فيها".

ووصل الى أستانا، الثلاثاء، وفد المعارضة مكونا من ٢٤ عضوا، برئاسة أحمد طعمة، ويضم ممثلين جديد لبعض المناطق والفصائل، من بينهم ممثلين عن "هيئة التفاوض" عن منطقة ريف حمص الشمالي، وريف حماة الجنوبي.

وجاء لقاء المعارضة مع الجانب التركي، بالتزامن مع إجراء وفد النظام، برئاسة بشار الجعفري، اجتماعين منفصلين مع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، والوفد الإيراني، في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وانطلقت في أستانا ، يوم الاثنين، الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا، بمشاركة وفد النظام ووفود أخرى.

ويشارك في المفاوضات الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى وفد النظام والمعارضة، بينما يحضر الجولة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا ووفد الأردن بصفة مراقبين، مع غياب لممثل الولايات المتحدة .

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا 8 اجتماعات بشأن الأزمة في سوريا، كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي.

وتقرر في اجتماع أستانا ٨ الذي عقد في كانون الأول الماضي، إنشاء مجموعتي عمل حول ملف المعتقلين والمحتجزين وإزالة الألغامز