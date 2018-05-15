أبدى رئيس وفد النظام إلى مفاوضات أستانا، برئاسة بشار الجعفري، يوم الثلاثاء، ارتياحه لنتائج الجولة التاسعة من المحادثات.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وسائل إعلام عن الجعفري قوله إن "روسيا وإيران ساهمتا في إنجاح هذه الجولة، ونحن نشكرهما على ذلك".

واعتبر الجعفري ان "خروج الإرهابيين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي جاء ثمرة إنجازات الجبش في مكافحة الإرهاب".

وبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بريفي حمص وحماه، منذ نحو أسبوعين، حيث خرجت دفعات من مئات المسلحين مع عائلاتهم من المنطقة باتجاه الشمال السوري.

وأشار الجعفري إلى أن "سوريا ستواصل مكافحة الارهاب وتحرير كل شبر من الأرض السورية سواء من الإرهاب أو من كل معتد عليها."

وعقد وفد النظام، برئاسة بشار الجعفري، صباح الثلاثاء، اجتماعين منفصلين مع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، والوفد الإيراني، في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وكان وفد النظام، برئاسة الجعفري، عقد أمس الاثنين، اجتماعين منفصلين مع الوفد الايرانى برئاسة جابري أنصاري والوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، وتم خلالهما بحث تفاصيل أجندة الجولة الحالية من المحادثات والقضايا التي تهم الأطراف الثلاثة.

وانطلقت في أستانا ، يوم الاثنين، الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا، بمشاركة وفد النظام ووفود أخرى.

ويشارك في المفاوضات الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى وفد النظام والمعارضة، بينما يحضر الجولة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا ووفد الأردن بصفة مراقبين، مع غياب لممثل الولايات المتحدة .

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا 8 اجتماعات بشأن الأزمة في سوريا، كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي.

وتقرر في اجتماع أستانا ٨ الذي عقد في كانون الأول الماضي، إنشاء مجموعتي عمل حول ملف المعتقلين والمحتجزين وإزالة الألغام.