أعلنت وزارة التربية، إنه تم تحديد يوم السبت الموافق لـ26 أيار الجاري، موعداً لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب صف التاسع في التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية، الذين لم يتمكنوا من الوصول لمراكزهم الامتحانية بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الوزارة في بيان، ان "عدد الطلاب الذين تخلفوا عن الامتحان الذي أجري يوم الأحد الماضي الموافق في الـ 13 من أيار الجاري يبلغ 35 طالبا 16 منهم في اللاذقية و19 في محافظة دير الزور منطقة البوكمال".

وبينت الوزارة انه "حرصاً منها على مستقبل الطلاب وعدم ضياع مستقبلهم، تم تحديد موعد ثاني لإجراء الامتحان لأولئك الطلاب من الصف التاسع في التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية".

وشهدت عدة محافظات خلال الأيام الماضية أمطاراً غزيرة وسيولاً جارفة، أعاقت الطلاب من الوصول لمراكزهم الامتحانية.

وبدأت امتحانات التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية يوم الأحد 13 أيار الجاري، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 281 ألف تلميذ وتلميذة، في حين بلغ عدد تلاميذ الإعدادية الشرعية 3687 طالب.

سيريانيوز