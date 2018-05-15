تتواصل التحضيرات، يوم الثلاثاء، لإخراج دفعة سابعة من المسلحين مع عائلاهم من ريف حمص الشمالي، باتجاه الشمال السوري، في وقت دخل الجيش النظامي 6 قرى في المنطقة، بعد إخلائها من المسلحين.

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وأفادت وكالة الانباء (سانا) "بدخول عدد من الحافلات إلى منطقتي تلبيسة والحولة بريف حمص الشمالي لإخراج المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم باتجاه نقطة التجميع النهائية على أطراف قرية المختارية تمهيدا لنقلها إلى شمال سوريا".

ولفتت الوكالة إلى أن "وحدات من قوى الأمن الداخلي دخلت قرى عز الدين وسليم والحمرات والقنيطرات والحميس وحميمة بريف حمص الشمالي بعد إخلائها من المسلحين".

وتم أمس الاثنين، خروج 122 حافلة تقل مئات المسلحين مع عائلاتهم ، كدفعة سادسة، من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي ، باتجاه الشمال السوري.

وبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بريفي حمص وحماه، منذ نحو اسبوعين، حيث دخلت الشرطة العسكرية الروسية المنطقة، كما سلمت بعض الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الجيش والمسلحين برعاية روسية.

وكانت البلدات الواقعة في ريف حمص تقع تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".