رفع اثنان من مستخدمي أجهزة "أبل" دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الأمريكية، تتهمها ببيع أجهزة ماك بوك مزودة بلوحات مفاتيح تالفة عن عمد.

وقال موقع Engadget الأمريكي، ان المدعين أكدا أن الشركة كانت تعرف أن لوحات المفاتيح "معيبة" في الوقت الذى وصلت فيه إلى الجمهور.

وبدأت الشكاوى تتصاعد بعد وقت قصير من إطلاق جهاز MacBook الأصلي بحجم 12 بوصة في عام 2015.

وبين الموقع الأمريكي، اتهم المستخدمان Zixua Rao و Kyle Barbaro "أبل" بأنها تقترح حلول ذاتية للمساعدة في إصلاح المشكلة، مؤكدين أن هذه الإصلاحات لم تقدم حلولاً دائمة، لذا تطالب الدعوى بالتعويض عن الأضرار والمبالغ المستردة لكل من دفع مقابل استبدال لوحة مفاتيح ماك بوك الخاصة به.

وتشير الدعوى أيضًا إلى العديد من الشكاوى التي نشرها المستخدمون عبر الإنترنت ، بما في ذلك منتديات الدعم الخاصة بشركة "أبل".

سيريانيوز