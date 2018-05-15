كشفت تقارير، ان "فيسبوك" تعمل على إطلاق عملة رقمية مشفرة للاستفادة منها في عمليات الدفع الخاصة على المنصة.

وقال موقع Cheddar في تقرير خاص ان ديفيد ماركوس سيقود عملية "فيسبوك" في تطوير العملة الرقمية، حيث تم تعيينه قبل فترة قصيرة كمدير قسم تقنية بلوك تشين مع إطلاق الشركة للقسيم، وهو ما يعني أن هناك خطط صريحة بتطوير تقنيات مختلفة للشركة باستخدام بلوك تشين.

وكانت "تيليغرام" كشفت مؤخراً عن رغبتها بإطلاق عملة رقمية مشفرة، قبل "فيسبوك".