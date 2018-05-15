بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، آفاق التسوية السياسية للأزمة السورية، وملف إيران النووي.

وقال الكرملين في بيان، أن "الرئيسين أجريا بمبادرة من الجانب الفرنسي، محادثة هاتفية تبادلا فيها وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة السورية"ـ

ويأتي الاتصال بين الرئيسين تزامناً مع انعقاد جولة تاسعة من المباحثات بشأن سوريا في العاصمة الكازاخية استانا .

سيريانيوز



