كشفت شركة "غوغل" عن إطلاقها لثلاث مزايا جديدة على خدمة البحث لديها بمناسبة شهر رمضان، إضافة لمنتج جديد يدمج الواقع الافتراضي وفن الخط.

وأصبح بإمكان مستخدمي "غوغل" من جميع أنحاء العالم الاطّلاع على المعلومات الخاصة بشهر رمضان مباشرة من صفحة نتائج البحث، ابتداءً من ١٦ أيار الجاري، من خلال كتابة استفسارهم عن الشهر الفضيل، حيث ستتضمن نتائج البحث معلومات متعدّدة مثل مواقيت الصلاة المحلية ونصائح خاصة برمضان ووصفات رمضانية رائجة على "يوتيوب" إلى جانب تطبيقي اتجاه القِبلة وقلم.

وتطبيق "قلم" هو عبارة عن تطبيق ويب جديد يمكن الوصول إليه عبر مختلف المتصفحات الإلكترونية ويتضمّن 35 عملًا فنيًّا ثلاثي الأبعاد يمكن للمستخدمين مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء وأفراد العائلة على شكل رسائل معايدة بحلول شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك هذه السنة.

وتعاونت "غوغل" مع تسعة من الفنانين والخطاطين المشهورين عالميًا لابتكار أكثر من 35 عملًا فنيًّا يدمج ما بين الواقع الافتراضي وفن الخط.

أمّا بالنسبة للتحديث الثالث، فيتيح استخدام تطبيق اتجاه القِبلة بدون الاتصال بالإنترنت، وإضافة نسخة من التطبيق على الشاشة الرئيسية.

وكانت "غوغل" أطلقت تطبيق "اتجاه القبلة" الإلكتروني في العام الماضي ، ويستخدم الواقع المعزز على نظام أندرويد لتحديد اتجاه القبلة.

سيريانيوز