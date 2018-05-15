خطوات بسيطة لتفعيل ميزة التذكير على "يوتيوب"! علوم وتكنولوجيا شارك

حصل موقع "يوتيوب" على ميزة جديدة توفر للمستخدم تذكيرات في فترات يختارها خلال مشاهدة مقاط الفيديو عبر التطبيق.

ولتشغيل هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية: افتح يوتيوب. انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في أعلى اليسار. من صفحة الحساب، انقر فوق الإعدادات. انقر على إعدادات عامة في أعلى القائمة. قم بالنقر على تذكيري بالتوقف عن المشاهدة. من هنا يمكنك اختيار الحصول على تذكير كل 15 أو 30 أو 60 أو 90 أو 180 دقيقة تشاهد مقاطع الفيديو على التوالي، وبمجرد الوصول إلى الحد الذي قمت بتعيينه، سترى نافذة منبثقة تقترح أن تأخذ استراحة، وفي النافذة المنبثقة سيكون لديك خيارات لرفضها أو الغوص في إعداداتك لضبط التردد الذي تظهر عليه التذكيرات. سيريانيوز

2018-05-15 07:25:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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