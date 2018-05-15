خرجت، مساء أمس الاثنين، 122 حافلة تقل مئات المسلحين مع عائلاتهم ، كدفعة سادسة، من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي ، باتجاه الشمال السوري.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) أنه تم تسيير في حمص 59 حافلة نقلت المئات من المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من قرية السمعليل بالريف الشمالي باتجاه قرية المختارية ومنها إدلب".

وفي حماة، أفادت الوكالة "بإخراج 63 حافلة بعد تجهيزها وتجميعها قرب جسر مدينة الرستن حيث تم نقلها على دفعتين باتجاه ريف إدلب".

وتم مساء الأحد، إخراج 73 حافلة تقل الدفعة الخامسة من المسلحين وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي ، باتجاه شمال سوريا.

وبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بريفي حمص وحماه، منذ نحو اسبوعين، حيث دخلت الشرطة العسكرية الروسية المنطقة، كما سلمت بعض الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الجيش والمسلحين برعاية روسية.

وكانت البلدات الواقعة في ريف حمص تقع تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".