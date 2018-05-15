أعلنت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، يوم الثلاثاء، أن الجانب التركي تعهد بإيجاد حلول مناسبة لمنع حدوث صراع دموي في محافظة ادلب.

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وقال ممثل القاعدة الكسندر ايفانوف، عبر صفحة حميميم على (فيسبوك)، ان "استدراك مخاطر دخول إدلب في صراع دموي قادم يمكن ان يتم عبر انهاء تنظيم "جبهة النصرة" لوجوده في المنطقة، وقد تعهد الجانب التركي بإيجاد حلول مناسبة كوسيلة لتجنيب المنطقة المذكورة أهوال الحرب".

وكانت قاعدة حميميم اعلنت، يوم السبت الماضي، أن تنظيم "جبهة النصرة" يعزز قدراته الدفاعية في مناطق سيطرته بمحافظة ادلب، خشية وقوع هجوم عسكري محتمل.

وجرت مؤخراً مناقشات روسية تركية حول إدلب ، وكيفية التعامل معها حالياً ومستقبلياً، فيما اعلنت قاعدة حميميم ان القضاء على "النصرة" بادلب سيكون قبل نهاية العام الجاري.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.