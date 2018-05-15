واصل الوفد الحكومي، برئاسة رئيس الوزراء عماد خميس، يوم الاثنين، جولته في دير الزور، حيث تعهد خميس خلال تفقده عدد من المراكز والمواقع الخدمية، بإعادة جميع الخدمات إلى المحافظة والبدء بإقامة مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية.

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وذكرت صفحة رئاسة الوزراء عبر (فيسبوك)، ان "خميس زار مع الوفد الحكومي مركز إطفاء تم تأهيله وإعادته للخدمة في المحافظة، حيث التقى الكادر العامل فيه".

وبين خميس أنه "سيتم تفعيل الطاقات الموجودة في المحافظة وترميم النقص في الكادر البشري من خلال رفد دوائر ومؤسسات الدولة بالموظفين وتسهيل عودة العمال إلى أماكن عملهم".

وكلف خميس "الجهات المعنية بتأمين الآليات اللازمة للمركز وإصلاح الآليات التي تضررت بفعل الإرهاب وتدريب الكوادر البشرية".

كما التقى خميس أهالي قرية الشميطية في ريف دير الزور، موضحاً أن الأولويات في العمل الحكومي تتركز على "إعادة الخدمات والمؤسسات الحكومية وتأمين مستلزمات المنطقة الخدمية".

وأكد خميس أن هناك "تركيز على إعادة زراعة كل متر مربع من الأراضي الزراعية وتوفير كافة متطلبات المنطقة الزراعية من بذار وأسمدة وشبكات ري واستثمار موارد المنطقة بالشكل الصحيح ".

وزار خميس أيضاً مدرسة /البغيلية/ ، حيث تعهد "بإعادة كافة المدارس في المحافظة إلى الخدمة وفق جداول زمنية محددة".

كما زار خميس مطحنة الفرات التي عادت للخدمة خلال شهرين من إعلان الجيش النظامي تحرير محافظة دير .

ووضع خميس وحدة تعبئة الغاز المنزلي في مدينة دير الزور بالخدمة بعد إعادة تأهيله وعودته للعمل من جديد، كما زار رئيس الوزراء إحدى تشكيلات القوات المسلحة في بادية الميادين بدير الزور.

واختتم الوفد الوزاري زيارته إلى المحافظة بلقاء مع المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور ومجلس المدينة والمعنيين بالقطاع الزراعي.

وأكد خميس خلال اللقاء "ضرورة بذل كل الجهود للنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة والعمل باتجاهين متوازيين هما إعادة إعمار وتفعيل المؤسسات الحكومية والبدء بمشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية بالتوازي مع تقديم كل الدعم والمحفزات للفعاليات الاقتصادية في المحافظة للمساهمة بشكل فاعل بعملية التنمية".

كما أشار رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه المعنيين بالقطاع الزراعي، إلى ضرورة "إعادة الإنتاج الزراعي إلى واقعه الحقيقي وتقديم التسهيلات للفلاحين للإقلاع بالإنتاج الزراعي النباتي والحيواني".

وبدأ وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يوم الأحد، زيارة عمل إلى محافظة دير الزور للاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في المحافظة، حيث تم إعلان عودة التيار الكهربائي بالكامل الى المدينة.

يشار الى ان الحكومة كانت أعلنت عقب كسر الحصار عن المدينة، عن إقامة جسر بري لنقل مختلف المواد الأساسية والغذائية والطبية لدعم الأهالي في دير الزور وتقوم ورشات الخدمات الفنية في المحافظة بإعادة تأهيل الطرق والشوارع الرئيسة في المدينة.

وتمكن الجيش النظامي في أيلول 2017 من كسر حصار دام 3 سنوات لمدينة دير الزور، التي كانت تقبع تحت حصار تنظيم "داعش" منذ 2014.