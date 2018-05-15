عقد وفد النظام، برئاسة بشار الجعفري، صباح الثلاثاء، اجتماعين مع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، والوفد الإيراني، في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان :وفد النظام اجرى اجتماعا ثانيا مع الوفد الإيراني في أستانا ، في إطار الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا".

كما عقد وفد النظام، بحسب الوكالة، اجتماعا مع مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا.

وكان وفد النظام، برئاسة بشار الجعفري، عقد أمس الاثنين، اجتماعين منفصلين مع الوفد الايرانى برئاسة جابري أنصاري والوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، وتم خلالهما بحث تفاصيل أجندة الجولة الحالية من المحادثات والقضايا التي تهم الأطراف الثلاثة.

وانطلقت في أستانا ، يوم الاثنين، الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا، بمشاركة وفد النظام ووفود أخرى.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا 8 اجتماعات بشأن الأزمة في سوريا، كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي.

وتقرر في اجتماع أستانا ٨ الذي عقد في كانون الأول الماضي، إنشاء مجموعتي عمل حول ملف المعتقلين والمحتجزين وإزالة الألغام.