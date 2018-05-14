نقلت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، رسميا سفارتها في إسرائيل إلى القدس تنفيذا لتعهد قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

ونقلت وكالة (رويترز) عن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان ،قوله في مستهل مراسم افتتاح السفارة التي حضرها وفد أمريكي من واشنطن وزعماء إسرائيليون "نفتتح اليوم السفارة الأمريكية في القدس، إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في كانون الأول 2017، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إليها، الأمر الذي لاقى تنديداً واسعاً.

من جهته، قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني أن 37 فلسطينيا على الأقل قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية يوم الاثنين على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في إطار احتجاجات تعرف باسم ”مسيرة العودة الكبرى“.

ويأتي ذلك في وقت يشارك فيه عشرات الآلاف من مواطني قطاع غزة، في مسيرات أطلقوا عليها اسم "مليونية العودة"، إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية، واحتجاجا على نقل واشنطن لسفارتها من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى و جرحى بنيران الجيش الإسرائيلي بين صفوف المحتجين الفلسطينيين.

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولة يريدون إقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتعتبر إسرائيل المدينة كلها بما في ذلك القدس الشرقية التي احتلتها في حرب عام 1967 وضمتها إليها "عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم" في خطوة لا تحظى بالاعتراف الدولي.

سيريانيوز