كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، يوم الاثنين، عن معلومات متعلقة بالصواريخ التي استهدفت مؤخرا، مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل.

وقال نصرالله، خلال حفل تأبيني أقامه الحزب في ذكرى سنوية لمقتل أحد قادته، أنه "تم إطلاق 55 صاروخا بعضها من الحجم الكبير على مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل".

وأوضح الأمين العام لحزب الله، أن "الهجوم على المواقع الإسرائيلية في الجولان بما في ذلك إسقاط المقاتلة الإسرائيلية في وقت سابق، يعني تطورا مهما جدا ", مضيفا اننا "نحن أمام مرحلة جديدة في سوريا وما حصل كسر الهيبة الإسرائيلية.. والتهديد بقطع اليد التي تمتد للجولان انتهى.. وسوريا وحلفاؤها لن يسمحوا أن تبقى سوريا مستباحة ".

وأكد نصرالله، أن الصواريخ التي استهدفت المواقع الإسرائيلية، "أثبتت أن الجبهة الداخلية للعدو غير جاهزة للحرب وهذا ما دعاه للمسارعة بالتهدئة"، مشيرا إلى أن إسرائيل " لم تستطع منع وصول العدد الأكبر من الصواريخ إلى مواقعها في الجولان".

وأشار إلى أن الهجوم الصاروخي يأتي كأحد "أشكال الرد على العدوان المتواصل على سوريا وعلى من في سوريا سواء الجيش السوري أو الوجود الإيراني أو أي من الحلفاء ".

وتداولت مصادر إعلامية أنباء بأن "فيلق القدس" الإيراني شن من سوريا، فجر الخميس، ضربات على مجمعات عسكرية إسرائيلية، في وقت تحدث الجيش الإسرائيلي بأن قاسم سليماني قائد الفيلق هو من قاد العملية، فيما ردت اسرائيل بقصف مواقع وأهداف إيرانية وللجيش النظامي في القنيطرة وشمال دمشق، فيما أعلن النظام السوري انه تصدى للصواريخ ودمر العشرات منها.

وقالت قيادة الجيش النظامي، الخميس الماضي، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية والتي كانت تستهدف عدداً من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه، مضيفة أن عدد من صواريخ العداون، تسبب بمقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين بجراح، و تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية .

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة على تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وتتهم الحكومة الإسرائيلية القوات الإيرانية بأنها تسعى لترسيخ وجودها العسكري في سوريا لشن الضربات على إسرائيل.