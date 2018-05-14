قال رئيس وفد النظام في محادثات أستانا بشار الجعفري، يوم الاثنين اننا "ناقشنا مع الوفدين الروسي والإيراني تفاصيل أجندة جولة أستانا 9 والقضايا التي تهم الأطراف الثلاثة".

وأضاف الجعفري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "ناقشنا خلال اللقائين مسألة استمرار مكافحة الإرهاب تطبيقاً لتفاهمات أستانا وللإرادة المشتركة لدى الأطراف الثلاثة لاجتثاث بؤرة الإرهاب من سوريا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى ", موضحا أنه "تمت أيضاً مناقشة المراد من الجولة وما هي النتائج المتوخاة منها" .

واستطرد قائلاً "سنتابع المحادثات الثنائية مع البلدين الصديقين روسيا وإيران غداً وسيصار إلى استكمال المشاورات الأخرى من طرفهما مع الأطراف الأخرى الطرف التركي والمشاركين لاستكمال الصيغة النهائية للبيان الختامي الذي سيصدر في نهاية الجولة الحالية من اجتماعات أستانا غداً ".

وعقد وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري اجتماعا في أستانا الاثنين، مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة في إطار الجولة التاسعة من محادثات استانا حول سوريا.

وتم خلال الاجتماع بحث بنود جدول أعمال محادثات أستانا 9 ومواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين السوري والإيراني إضافة إلى انتهاكات النظام التركي للقوانين والمواثيق الدولية وبعض بنود اتفاقات استانا ومواصلة دعمه للإرهاب.

كما عقد وفد الحكومة اجتماعا في أستانا مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا في إطار الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا.

وكان الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا عقد اجتماعا اليوم مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة في إطار الجولة التاسعة من محادثات أستانا.

كما عقد الوفدان الروسي برئاسة لافرنتييف والإيراني برئاسة جابري أنصاري اجتماعين منفصلين مع الوفد التركي.

وانطلقت في أستانا صباح الاثنين، اجتماعات تقنية لمحادثات أستانا ٩ بشأن سوريا، بين وفود الدول الضامنة على المستوى الثنائي والثلاثي، وستعقد الجلسة الرسمية الرئيسية غدا الثلاثاء، حيث سيتم تلاوة البيان الختامي.

ووصلت وفود الدول الضامنة وكذلك وفد النظام، بينما من المقرر أن يصل وفد المعارضة ،فجر الثلاثاء، إلى استانا، ويصل بعد ظهر يوم الاثنين، المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ومن المتوقع أن تكون المناقشات حول مناطق تخفيف التوتر والانتهاكات ستكون على رأس أولويات المحادثات، فضلا عن انعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخاصة بملف المعتقلين.

وتقرر في اجتماع استانة ٨ الذي عقد في كانون الأول الماضي، إنشاء مجموعتي عمل حول ملف المعتقلين والمحتجزين وإزالة الألغام، واجتمعت المجموعة التي تضم الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، للمرة الأولى في آذار الماضي بالعاصمة الكازاخية.

كما سيكون ملف تشكيل اللجنة الدستورية المقررة وفق مؤتمر الحوار السوري في سوتشي الروسية في كانون الثاني ، حاضرا مع مشاركة المبعوث الأممي دي ميستورا في المباحثات.

وتشارك الأمم المتحدة مع الأردن بصفة مراقب، في الوقت الذي لن يشارك فيه أي وفد أمريكي في الاجتماعات، على خلاف الاجتماعات السابقة.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثمانية اجتماعات بشأن الأزمة في سوريا، كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي.

سيريانيوز