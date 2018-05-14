أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الاثنين، عن تنفيذ طائرات F16 العراقية عملية قصف جوي داخل الأراضي السورية، دمرت خلالها مقر قيادة ودعم لوجستي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة، دكت طائرات F16 العراقية مقر قيادة ودعم لوجستي لعصابات داعش الإرهابية جنوب منطقة الدشيشة داخل الاراضي السورية، حيث تم تدمير الموقع بالكامل".

وأضاف البيان أن "هذه الضربات الجوية الدقيقة تأتي وفق معلومات استخباراتية مؤكدة وجهود الخلية الجوية لقيادة العمليات المشتركة في هذه العملية"، مشيرة الى أنها ستعلن التفاصيل والنتائج لاحقا.

وشنت المقاتلات العراقية في وقت سابق من أيار الجاري، غارات استهدفت مواقع لـ"داعش" داخل سوريا.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي ، اواخر نيسان الماضي، أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ غارات جوية على مواقع "داعش" في الأراضي السورية.

ونفذ سلاح الجو العراقي عددا من الضربات الجوية ضد "داعش" في سوريا منذ العام الماضي، بموافقة النظام السوري.

وانحسرت مناطق سيطرة "داعش" في سوريا والعراق، بعد ان كان بسط نفوذه على ثلث مساحة العراق في صيف 2014 فضلاً عن أراضي شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية وأعلن عليه "دولة خلافة".

سيريانيوز