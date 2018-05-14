بدأت صباح يوم الاثنين، إجراءات لإخراج دفعة جديدة من المسلحين وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى شمال سوريا.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان عدد من الحافلات دخلت إلى قرية السمعليل ومدينة الرستن لتجهيزها ونقل الدفعة السادسة من المسلحين وعائلاتهم، وتسييرها باتجاه نقطة تجمعها تمهيدا لتسييرها إلى شمال سوريا في وقت لاحق اليوم.

وخرجت يوم الأحد الدفعة الخامسة من المسلحين وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بواسطة 73 حافلة تم تجهيزها وتسييرها على دفعتين عبر ممر الرستن.

وأشارت الوكالة إلى أنه يتم تفتيش الحافلات بشكل دقيق لمنع الخارجين من تهريب الغام أو عبوات ناسفة أو أسلحة غير مسموح بها أو إخراج أي شخص تحت الضغط والتهديد.

وبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بريفي حمص وحماه، الخميس قبل الماضي، حيث دخلت الشرطة العسكرية الروسية المنطقة، كما سلمت بعض الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الجيش والمسلحين برعاية روسية.

وأكد فصيلا "جيش العزة" و"جبهة تحرير سوريا" ، تمسكهما بـ "القتال" ورفضهما العرض الروسي، كما رفضت "هيئة تحرير الشام" العرض الروسي في وقت سابق ، وأعلنت رفع الجاهزية لـ "القتال".

وكانت البلدات الواقعة في ريف حمص تقع تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".

سيريانيوز