سقط مئات القتلى والجرحى من الفلسطينيين، يوم الاثنين، جراء مواجهات اندلعت خلال مسيرات "العودة" واحتجاجات على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إن أعداد القتلى والجرحى في تزايد، وتقع في مختلف المناطق من غزة ومحيطها.

وذكرت وكالة "معا" أن قوات إسرائيلية ألقت بعض المواد الحارقة قرب خيام العودة في خان يونس صباحا، تسببت في حرق بعض الإطارات، في محاولة منها لمنع وصول المتظاهرين.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين لمخيمات العودة المقامة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في المليونية المقررة اليوم وغدا الثلاثاء.

وألقى الجيش الاسرائيلي منشورات محذراً الفلسطينيين من الاقتراب من السياج الحدودي، ومؤكدا استمراره في التصدي لمن "يريد الاضرار بأمن اسرائيل".

ويشارك عشرات الآلاف من مواطني قطاع غزة، في مسيرات أطلقوا عليها اسم "مليونية العودة"، إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية، واحتجاجا على نقل واشنطن لسفارتها من تل أبيب إلى القدس.

ونفذ سكان القطاع اضراباً عاماً استعداداً للخروج في المسيرات، التي دعت اليها اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة وكسر الحصار، حيث أضحت شوارع مدن غزة وأحياؤها خاوية بعد أن أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها.

ومن المقرر أن تجري مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس يوم الاثنين، في ذكرى إعلان قيام إسرائيل المتزامن مع النكبة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كانون الأول 2017، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن مت تل أبيب إليها، الأمر الذي لاقى تنديداً واسعاً.

سيريانيوز