اصابة امرأة اثر سقوط قذيفة في شارع النيل بحلب الاخبار المحلية شارك

اصيبت امرأة بجروح، يوم الاثنين، جراء سقوط قذيفة في حي شارع النيل بمدينة حلب.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله، ان امرأة أصيبت ووقعت اضرار مادية جراء سقوط قذيفة في حي شارع النيل. وكان 3 اشخاص أصيبوا في 4 أيار الجاري، جراء سقوط قذيفة صاروخية في حي الشهباء بمدينة حلب. وتتعرض عدة احياء في مدينة حلب, والخاضعة لسيطرة النظام, لسقوط قذائف بين فترة وأخرى، تؤدي لسقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية. سيريانيوز

2018-05-14 10:27:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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