ليفانتي يفاجأ برشلونة المتوج بطلاً ويلحق به أول هزيمة بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

ألحق ليفانتي اول هزيمة هذا الموسم بضيفه برشلونة المتوج بطلا بفوزه عليه 5-4 في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحقق ليفانتي، بطل دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، فوزا تاريخيا على العملاق الكاتالوني، كما سجل لاعبه الغاني الشاب ايمانويل بواتنغ ثلاثية تاريخية لم يستطع تحقيقها نجوم كبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، هي الاولى ايضا منذ ان نجح في ذلك الاوروغوياني دييغو غورلان مع فياريال عام 2005.



وحقق ليفانتي ما عجز عنه الكبار، وجعل لاعبي برشلونة يعيشون لحظات لم يعتادوا عليها طوال الموسم بعد ان اهتزت شباكهم خمس مرات في مباراة واحدة، بينما تلقت هذه الشباك 24 هدفا في المباريات الـ 36 السابقة.



وانهى ليفانتي الشوط الاول متقدما بثنائية لبواتنغ مقابل هدف واحد للبرزيلي فيليبي كوتينو المنتقل مطلع العام من ليفربول الانكليزي.



واضاف صاحب الارض ثلاثة اهداف اخرى في مستهل الثاني عن طريق بواتنغ والمقدوني من اصل الباني انيس باردي، قبل ان يسيطر برشلونة ويقلص الفارق الى هدف واحد لا سيما بفضل كوتينيو الذي سجل اول ثلاثية مع برشلونة.



ويحتل برشلونة، بطل الليغا، المركز الأول برصيد 90 نقطة فيما يأتي ليفانتي في المركز 15 برصيد 46 نقطة.



وفي مباراة أخرى، فاز إسبانيول على ملقا 4-1. سيريانيوز 2018-05-14 05:33:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق