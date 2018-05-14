توج الألماني الشاب ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا، بلقب دورة مدريد في كرة المضرب، رابع دورات الماسترز للألف نقطة هذا الموسم، بفوزه في المباراة النهائية على النمسوي المصنف سابعا عالميا دومينيك تييم.

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وتفوق الألماني البالغ من العمر 21 عاما، والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة المضرب، على منافسه بنتيجة 6-4 و6-4، علما ان النمسوي البالغ 24 عاما، حقق مفاجأة كبيرة في الدور ربع النهائي بفوزه على المصنف أول عالميا الاسباني رافايل نادال وتكبيده أول خسارة منذ عام تقريبا على الملاعب الترابية.



وتوج زفيريف بذلك بلقبه الثاني هذا الموسم بعد دورة ميونيخ الالمانية التي أقيمت أيضا على الملاعب الترابية، والثامن في مسيرته. وسبق للألماني الذي يبحث عن أول ألقابه في البطولات الكبرى "غراند سلام"، ان توج العام الماضي بلقبين في دورات الماسترز (كندا وروما).



ويشكل تتويج زفيريف في مدريد، تحضيرا مثاليا لأبرز مواعيد الموسم الترابي، أي بطولة فرنسا المفتوحة التي تقام على ملاعب رولان غاروس بدءا من 27 أيار الحالي وحتى 10 حزيران.



أما تييم، الوحيد الذي هزم نادال على الملاعب الترابية عام 2017 (في ربع نهائي دورة روما) وفي 2018 (ربع نهائي مدريد)، فلم يتمكن من تحقيق لقبه الثاني هذا الموسم بعد دورة بوينوس ايرس الأرجنتينية.



وقدم زفيريف عرضا قويا في مدريد الأحد، لا سيما بالضربات المحكمة من على الخط الخلفي، ولم يرتكب سوى 12 خطأ مباشرا مقابل 21 لمنافسه.