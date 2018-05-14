انطلقت، يوم الاثنين، اجتماعات تقنية لمحادثات أستانا ٩ بشأن سوريا، بين وفود الدول الضامنة على المستوى الثنائي والثلاثي.

وستعقد الجلسة الرسمية الرئيسية غدا الثلاثاء، حيث سيتم تلاوة البيان الختامي.

ووصلت وفود الدول الضامنة وفد النظام بينما من المقرر أن يصل وفد المعارضة فجر الثلاثاء إلى استانا، ويصل بعد ظهر يوم الاثنين، المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وفيما يخص أجندة الاجتماعات، فإنه من المتوقع أن تكون المناقشات حول مناطق تخفيف التوتر والانتهاكات ستكون على رأس أولويات المحادثات، فضلا عن انعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخاصة بملف المعتقلين.

وتقرر في اجتماع استانة ٨ الذي عقد في كانون الأول الماضي، إنشاء مجموعتي عمل حول ملف المعتقلين والمحتجزين وإزالة الألغام، واجتمعت المجموعة التي تضم الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، للمرة الأولى في آذار الماضي بالعاصمة الكازاخية.

كما سيكون ملف تشكيل اللجنة الدستورية المقررة وفق مؤتمر الحوار السوري في سوتشي الروسية في كانون الثاني ، حاضرا مع مشاركة المبعوث الأممي دي ميستورا في المباحثات.

وتشارك الأمم المتحدة مع الأردن بصفة مراقب، في الوقت الذي لن يشارك فيه أي وفد أمريكي في الاجتماعات، على خلاف الاجتماعات السابقة.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت قبل أيام أن وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة، سيشاركون في اجتماع أستانا 9 حول سوريا، إلى جانب مشاركة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووفد من الأردن في الاجتماع بصفة مراقبين.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثمانية اجتماعات بشأن الأزمة في سوريا، كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي.

سيريانيوز