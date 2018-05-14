يوفنتوس يؤكد سيطرته على كرة القدم الإيطالية بتتويجه للمرة السابعة توالياً اخبار الرياضة شارك

تمكن نادي يوفنتوس الإيطالي من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بإحرازه لقب الدوري للموسم السابع على التوالي، وذلك بتعادله بدون أهداف مع مضيفه روما.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأصبح الفارق بين يوفنتوس وأقرب ملاحقيه، فريق نابولي الذي فاز بدوره على سامبدوريا بهدفين نظيفين، إلى أربعة نقاط قبل مرحلة واحدة من نهاية الموسم.



وأكد يوفنتوس سيطرته على كرة القدم الإيطالية إثر فوزه بلقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي والرابعة والثلاثين في تاريخه (رقمان قياسيان).



ودخل يوفنتوس إلى الملعب الأولمبي الذي لم يذق طعم الفوز عليه ضد روما (كون الأخير يتشاركه مع لاتسيو) منذ 11 أيار 2014 (1-صفر)، وهو يتقدم بفارق 6 نقاط عن ملاحقه نابولي قبل مرحلتين على ختام الموسم، وكان بالتالي بحاجة إلى التعادل ليضمن تتويجه بغض النظر عن نتيجة الأخير مع مضيفه سمبدوريا، علما أنها انتهت بنتيجة 2-0 لصالح نابولي.



وحقق فريق السيدة العجوز بذلك ثنائية الدوري والكأس المحليين للمرة الرابعة على التوالي بعد تغلبه 4-صفر على ميلانو في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء الماضي. وهي المرة السادسة في تاريخه التي يحرز فيها هذه الثنائية بعد أعوام 1960 و1995 و2015 و2016 و2017.



ويختتم يوفنتوس موسمه على ملعبه "أليانز ستاديوم" في معقله بمدينة تورينو بلقاء هيلاس فيرونا أمام جماهيره، وسيحتفل بعد اللقاء بلقبه الجديد. سيريانيوز 2018-05-14 05:41:34 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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