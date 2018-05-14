نال النجم البرازيلي نيمار جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم في موسمه الأول مع باريس سان جرمان، وذلك من خلال تصويت شارك فيه نظراؤه اللاعبين الذين اختاروه لخلافة زميله الأوروغوياني ادينسون كافاني.

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ويأتي تتويج نيمار الذي كلف سان جرمان الصيف الماضي 222 مليون يورو لفك ارتباطه ببرشلونة الإسباني، رغم غيابه عن الملاعب منذ اواخر شباط الماضي، وعدم مشاركته في تتويج النادي الباريسي بثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة.



وتسلم نيمار (26 عاما) الجائزة من يدي مواطنه الأسطورة رونالدو الفائز بكأس العالم عامي 1994 و2002 .



ولعب نيمار دورا هاما في استعادة سان جرمان للقب الدوري من موناكو، إذ سجل 19 هدفا في المباريات العشرين التي خاضها، ومرر 13 كرة حاسمة ايضا قبل أن ينتهي موسمه باكرا بسبب كسر في مشط القدم تعرض له ضد مرسيليا في 25 شباط.



وخضع نيمار لعملية جراحية في البرازيل وهو يتعافى بالشكل الذي يخوله التواجد مع منتخب بلاده في مونديال روسيا المقرر بين 14 حزيران و15 تموز.



ويأتي تتويج نيمار بجائزة أفضل لاعب بعد ساعات معدودة على تأكيد رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي أنه واثق "بنسبة 2000 بالمئة" من بقاء النجم البرازيلي في صفوف الفريق الموسم المقبل، وذلك تعقيبا على التقارير الصحافية التي تتحدث عن احتمال رحيله.



ويشكل نيمار منذ أسابيع محور تقارير صحافية تتحدث عن رحيله في الموسم المقبل عن النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، الى وجهة يرجح ان تكون نادي ريال مدريد الاسباني.